Макаров и Орешкин поспорили из-за реакции министра на арест Калви

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Орешкина за то, что тот, по словам депутата, месяц ждал и не комментировал публично дело Майкла Калви.

Выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ Макаров отметил, что Орешкин в феврале, выступая перед инвесторами, прокомментировал изменение меры пресечения в отношении Калви, сказав, что это хороший знак для инвестиционного климата.

"Коллеги, это очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует - находиться дома лучше, чем в Лефортово", - сказал Макаров.

Орешкин отреагировал на данное высказывание в его адрес.

"Хотел Андрею Михайловичу ответить его цитатой, но, к сожалению, не нашел ни одного публичного его высказывания по этому делу", - отметил министр.

Макаров ответил на это, что дал публичный комментарий по телевидению через 2 дня после ареста.

"Вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу ответить. Министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится. Вы пытаетесь понравиться. Вы пытаетесь угадать. На самом деле, защита бизнеса связана с тем, чтобы министерство экономического развития имело позицию", - ответил на это Макаров.