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РИА Новости
Туризм

Правительство Киргизии планирует увеличить долю туризма в экономике

11:05
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГорода мира. Бишкек
Города мира. Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 7 июн - РИА Новости. Правительство Киргизии планирует увеличить долю туризма в экономике до 8%, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина республики.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в пятницу провел совещание по концепции развития деятельности государственного предприятия "Киргиз туризм". Глава правительства отметил, что сфера туризма должна быть прибыльной, стабильно обеспечивая поступления в бюджет и создавая дополнительные рабочие места в регионах.
"Доля туризма в развитых странах доходит до 12-13%, у нас этот показатель равен 5%. Мы должны довести этот показатель до 7-8%", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.
По словам Абылгазиева, в стране необходимо начать работу в сфере туризма по новым стандартам и механизмам, чтобы максимально эффективно использовать круглогодичный туристический потенциал республики.
"Должно быть представлено четкое видение того, как мобилизовав все ресурсы государства, придать мощный импульс развитию туризма, определить новые туристические направления и внедрять новые бизнес-инструменты. Туристические объекты, по мере возможности, должны создаваться в каждом селе, где жители могут активно участвовать в продвижении туризма", - заявил премьер-министр.
Ежегодно Киргизию посещают около семи миллионов туристов. Более 90% из них - из стран СНГ.
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