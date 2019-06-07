Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T10:45Z
https://ria.ru/20190607/1555357396.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

Резидент ОЭЗ "Дубна" вложит 1,2 млрд рублей в производство медоборудования

10:45
10
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство Московской области подписало с ООО "Гранат Био Тех" соглашение, в соответствии с которым в особой экономической зоне "Дубна" будет построен научно-производственный комплекс для разработки и производства систем взятия, хранения и транспортировки биоматериалов, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей, будет создано 140 новых рабочих мест со средней зарплатой 50 тысяч рублей. В настоящий момент компанией уже завершено строительство первой очереди площадью более шесть тысяч квадратных метров. Для реализации проекта арендован земельный участок на территории ОЭЗ "Дубна" площадью 2,81 гектара. Завершить проект планируется в III квартале 2022 года", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ООО "Гранат Био Тех" – медицинский научно-производственный комплекс по производству современных одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Компания является резидентом ОЭЗ "Дубна".
ПМЭФ проходит 6-8 июня, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
Подольск
Вчера, 17:52
В подмосковном Подольске к концу года построят оздоровительный комплекс
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяПМЭФ-2019Подмосковье
Рекомендуем
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
Соглашение о взаимном признании виз в СГ может быть подписано в этом году
РИА
Новости
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
Челябинск на ПМЭФ подписал соглашения по снижению выбросов в атмосферу
Города России. Тюмень
Тюменская область – в лидерах Национального рейтинга инвестклимата
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью"
Лента
новостей
Рустам Минниханов
Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу
Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья
Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья
Флаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса ЭкспоФорум
Подмосковье подписало три соглашения на сумму более 50 млрд рублей на ПМЭФ
Человеческий мозг
Тамбовщина подписала соглашение о поддержке интеллектуальной собственности
Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашение о производстве лекарств
Дом правительства Московской области
РФПИ поможет Подмосковью привлечь международных инвесторов
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
На Камчатке стартуют социальные туры к вулканам и горячим источникам
Вид на Тамбов
Тамбовская область и "УРАЛХИМ" будут сотрудничать в цифровизации АПК
Встреча Игоря Рудени с Анатолием Штейнбергом, председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT
Глава Верхневолжья приветствует развитие Каменской бумажной фабрики
Никита Белянкин
В Кремль пока не поступало предложение наградить погибшего экс-спецназовца
Тамбовская область продолжит взаимодействие с группой "Черкизово"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния