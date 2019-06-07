Резидент ОЭЗ "Дубна" вложит 1,2 млрд рублей в производство медоборудования

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство Московской области подписало с ООО "Гранат Био Тех" соглашение, в соответствии с которым в особой экономической зоне "Дубна" будет построен научно-производственный комплекс для разработки и производства систем взятия, хранения и транспортировки биоматериалов, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда рублей, будет создано 140 новых рабочих мест со средней зарплатой 50 тысяч рублей. В настоящий момент компанией уже завершено строительство первой очереди площадью более шесть тысяч квадратных метров. Для реализации проекта арендован земельный участок на территории ОЭЗ "Дубна" площадью 2,81 гектара. Завершить проект планируется в III квартале 2022 года", - цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). ООО "Гранат Био Тех" – медицинский научно-производственный комплекс по производству современных одноразовых медицинских изделий для лабораторной диагностики. Компания является резидентом ОЭЗ "Дубна".