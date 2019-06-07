Развитие технологий будет вызывать торговые войны, считает глава РАН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выход на глобальные технологичные рынки новых продуктов неизбежно будет сопровождаться торговыми войнами, поскольку эти разработки влияют не просто на экономические, но и на геополитические процессы, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В ходе интервью речь шла, в частности, о ситуации вокруг китайской высокотехнологичной компании Huawei.

"Что происходит с Huawei? Они вошли в область пятого поколения мобильной связи, 5G, они замахнулись на мировое лидерство. А все понимают, что такое 5G - это совсем другие возможности для решения задач, в том числе задач управления. Причем управления не только компаниями, но и системой национальной обороны и безопасности. И со стороны США, как только это стало для них чувствительным, мы увидели то, что называется нечестной конкуренцией", - сказал Сергеев.

"Это можно было предположить, потому что в мире всегда друг с другом борются два направления - с одной стороны, торговля высокотехнологичными продуктами как двигатель развития общества, а с другой стороны - возможность с помощью таких продуктов существенно повлиять на политическую ситуацию. Вот это очень важно - что компания-владелец той или иной технологии становится опасной уже на уровне не просто торговли, а политики. И здесь всегда будут запреты и борьба, вне всяких сомнений", - добавил глава РАН.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.