Тема вхождения Saudi Aramco в "Арктик СПГ-2" еще не исчерпана, заявил Новак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тема вхождения Saudi Aramco в проект "Арктик СПГ-2" еще не исчерпана, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи в четверг с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.

"Как я понял после вчерашней встречи (с аль-Фалихом - ред.), тема эта, повестка ещё не исчерпана", - ответил Новак на вопрос о возможном вхождении саудовской компании в "Арктик СПГ-2".