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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Тема вхождения Saudi Aramco в "Арктик СПГ-2" еще не исчерпана, заявил Новак

10:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Тема вхождения Saudi Aramco в проект "Арктик СПГ-2" еще не исчерпана, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи в четверг с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.
"Как я понял после вчерашней встречи (с аль-Фалихом - ред.), тема эта, повестка ещё не исчерпана", - ответил Новак на вопрос о возможном вхождении саудовской компании в "Арктик СПГ-2".
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Saudi AramcoАлександр НовакРоссияЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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