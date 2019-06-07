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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:27
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 нарушений режима прекращения огня, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – десять, Алеппо – два, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – пять, Хама – семь, Латакия – один, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:51
Путин рассказал о сотрудничестве с Ираном по Сирии
Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Акид провинция Хама. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2175 килограммов.
Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2518.
"Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234", - говорится в сообщении.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссия
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