В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 нарушений режима прекращения огня, Турция - 14, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – десять, Алеппо – два, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – пять, Хама – семь, Латакия – один, Алеппо – один", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Акид провинция Хама. Жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2175 килограммов.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2518.