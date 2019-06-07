Пресс-конференция по итогам экспедиции в районе урочища Сандармох

Участники:

- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;

- министр культуры Республики Карелия Алексей ЛЕСОНЕН;

- помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации Александр КИРИЛИН;

- директор Института истории и политических наук Петрозаводского государственного университета Сергей ВЕРИГИН;

- профессор Института истории и политики МПГУ, действительный член Академии военных наук Александр ЗДАНОВИЧ.



Модератор – руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда УСМАНОВА.



В ходе мероприятия будут озвучены результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом Республики Карелия. Военно-историческая поисковая экспедиция в районе урочища Сандармох, находившегося в 1941–1944 годах под финской оккупацией, проходила в августе – сентябре 2018 года в рамках плана Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

