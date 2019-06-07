Чайка рассказал о борьбе за права бизнесменов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей, изменено или отменено в прошлом году по требованию прокуроров в рамках регуляторной гильотины, заявил в пятницу генпрокурор России Юрий Чайка.
По его словам, в Генпрокуратуре понимают, что развитие экономики напрямую зависит от "понятной, сбалансированной правовой системы".
"В прошлом году по требованиям прокуроров изменено и отменено почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей", - сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, в Генпрокуратуре "внимательно следят" за тем, как соблюдаются введенные для повышения инвестиционной привлекательности льготы.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром, в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.