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РИА Новости

В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в жилом доме

10:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в ночь на пятницу во время пожара, который произошел в двухквартирном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает СУСК России по Свердловской области.
"Ночью 7 июня 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел двух человек в ходе тушения пожара в двухквартирном доме по переулку Суворовский в Екатеринбурге. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Очаг возгорания находился в одной из комнат квартиры, где проживали погибшие. Точные данные о их личностях выясняются. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Точные причины смерти мужчины и женщины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, отмечает СУСК.
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