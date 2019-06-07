В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в ночь на пятницу во время пожара, который произошел в двухквартирном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает СУСК России по Свердловской области.

"Ночью 7 июня 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел двух человек в ходе тушения пожара в двухквартирном доме по переулку Суворовский в Екатеринбурге. По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.