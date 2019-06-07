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РИА Новости

Продовольственная помощь в КНДР охватывает 770 тысяч человек, заявили в ООН

10:04
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© AFP 2019 / Kim Won JinДети в Пхеньяне
Дети в Пхеньяне
© AFP 2019 / Kim Won Jin
Дети в Пхеньяне. Архивное фото
РИМ, 7 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Продовольственная помощь в рамках Всемирной продовольственной программы в КНДР оказывается 770 тысячам человек, главным приоритетом организации остаются удовлетворение насущной потребности в пище, заявил РИА Новости исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли (David Beasley).
"Прямо сейчас мы кормим около 770 тысяч человек в девяти провинциях. В их числе наиболее уязвимые категории – дети в возрасте до пяти лет, беременные женщины и кормящие матери. Питательные злаковые смеси и печенье c добавлением питательных микроэлементов, жиров и белков для здорового роста раздаются в яслях, больницах и детских учреждениях. Наши обогащенные продукты питания производятся в КНДР на 11 фабриках, которые поддерживает ВПП", - сказал Бизли накануне визита в Россию, где он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.
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Всемирная продовольственная программа основана в 1963 году как структура для оказания продовольственной помощи в системе ООН. Ежегодно она помогает 80 миллионам человек в 80 странах мира.
В отношении КНДР Бизли напомнил, что согласно опубликованному в мае исследованию ООН, более 10 миллионов ее граждан рискуют столкнуться с недостатком продовольствия после худшего за последние 10 лет урожая. По словам главы ВПП, это особенно опасно для женщин и детей.
"Людям приходится ограничивать рацион, есть меньше, питаться менее разнообразно, что несет опасность для организма… Нашим главным приоритетом остаются удовлетворение насущной потребности в пище и сохранение достигнутых в последние годы результатов в области питания. Нам также необходимо повысить устойчивость к стихийным бедствиям в долгосрочной перспективе", - подчеркнул директор гуманитарной организации.
Говоря об отношениях с властями Северной Кореи, Бизли заявил, что ВПП поддерживает с ними постоянное взаимодействие. В частности, в этом году гуманитарной организации удалось получить ранее недоступные данные благодаря налаживанию контактов с Центральным статистическим бюро КНДР.
"Вся деятельность, которую ВПП проводит в КНДР, строго соответствует положениям резолюций Совета Безопасности ООН, который неоднократно заявлял о том, что санкции не должны вредить гуманитарным операциям", - сказал Бизли.
Читайте полный текст интервью с Дэвидом Бизли >>
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