Продовольственная помощь в КНДР охватывает 770 тысяч человек, заявили в ООН

РИМ, 7 июн - РИА Новости, Александр Логунов. Продовольственная помощь в рамках Всемирной продовольственной программы в КНДР оказывается 770 тысячам человек, главным приоритетом организации остаются удовлетворение насущной потребности в пище, заявил РИА Новости исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли (David Beasley).

"Прямо сейчас мы кормим около 770 тысяч человек в девяти провинциях. В их числе наиболее уязвимые категории – дети в возрасте до пяти лет, беременные женщины и кормящие матери. Питательные злаковые смеси и печенье c добавлением питательных микроэлементов, жиров и белков для здорового роста раздаются в яслях, больницах и детских учреждениях. Наши обогащенные продукты питания производятся в КНДР на 11 фабриках, которые поддерживает ВПП", - сказал Бизли накануне визита в Россию, где он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Всемирная продовольственная программа основана в 1963 году как структура для оказания продовольственной помощи в системе ООН. Ежегодно она помогает 80 миллионам человек в 80 странах мира.

В отношении КНДР Бизли напомнил, что согласно опубликованному в мае исследованию ООН, более 10 миллионов ее граждан рискуют столкнуться с недостатком продовольствия после худшего за последние 10 лет урожая. По словам главы ВПП, это особенно опасно для женщин и детей.

"Людям приходится ограничивать рацион, есть меньше, питаться менее разнообразно, что несет опасность для организма… Нашим главным приоритетом остаются удовлетворение насущной потребности в пище и сохранение достигнутых в последние годы результатов в области питания. Нам также необходимо повысить устойчивость к стихийным бедствиям в долгосрочной перспективе", - подчеркнул директор гуманитарной организации.

Говоря об отношениях с властями Северной Кореи, Бизли заявил, что ВПП поддерживает с ними постоянное взаимодействие. В частности, в этом году гуманитарной организации удалось получить ранее недоступные данные благодаря налаживанию контактов с Центральным статистическим бюро КНДР.