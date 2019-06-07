В российском МИД не исключили возможности визита Хафтара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва не исключает контактов с командующим восточной Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все возможно, конечно, все возможно", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах ПМЭФ.

В конце июня 2017 года Ливийская национальная армия объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город - Бенгази.