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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В российском МИД не исключили возможности визита Хафтара

10:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Москва не исключает контактов с командующим восточной Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Все возможно, конечно, все возможно", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах ПМЭФ.
Военнослужащие Ливийской национальной армии. Архивное фото
29 мая, 01:44
СМИ: армия Хафтара передала Каиру самого опасного египетского террориста
В конце июня 2017 года Ливийская национальная армия объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город - Бенгази.
В настоящий момент подразделения Хафтара ведут бои на подступах к ливийской столице Триполи, пытаясь взять под контроль этот город.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Халифа ХафтарЛивияРоссияВ мире
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