Абэ вновь заявил, что размещение американских систем ПРО не угрожает России

ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что наземные противоракетные комплексы американского производства Aegis Ashore являются исключительно оборонительными, не будут управляться США и не представляют угрозы соседним странам, в том числе, России.
"Aegis Ashore являются исключительно оборонительной системой, необходимой для защиты жизней и имущества людей от угрозы баллистических ракет, направленных на нашу страну. Вместо того, чтобы дислоцировать управляемую военными США систему, эту систему Япония самостоятельно внедряет и управляет ей независимо. Она не несет угрозы соседним государствам, в том числе России", - цитирует телеканал NHK заявление Абэ в ходе заседания верхней палаты парламента.
В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение разместить на территории страны два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.
Такое решение вызвало явно негативную реакцию Москвы. Японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для России. В частности, японский министр обороны Такэси Ивая после состоявшихся в конце мая переговоров глав МИД и оборонных ведомств России и Японии в формате "2+2" заявил, что "объяснил принятые в прошлом году основные положения программы национальной обороны и еще раз особо подчеркнул, что системы противоракетной обороны нашей страны, включая комплексы Aegis Ashore, представляют собой чисто оборонительную систему, которая не ставит Россию под угрозу".