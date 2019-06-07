Абэ вновь заявил, что размещение американских систем ПРО не угрожает России

ТОКИО, 7 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что наземные противоракетные комплексы американского производства Aegis Ashore являются исключительно оборонительными, не будут управляться США и не представляют угрозы соседним странам, в том числе, России.

"Aegis Ashore являются исключительно оборонительной системой, необходимой для защиты жизней и имущества людей от угрозы баллистических ракет, направленных на нашу страну. Вместо того, чтобы дислоцировать управляемую военными США систему, эту систему Япония самостоятельно внедряет и управляет ей независимо. Она не несет угрозы соседним государствам, в том числе России", - цитирует телеканал NHK заявление Абэ в ходе заседания верхней палаты парламента.

В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение разместить на территории страны два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.