В России могут ввести миллионные штрафы для интернет-компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, он находится в высокой степени готовности, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду", - сказал Жаров. Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов - например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.

Точного размера предполагаемых штрафов он не назвал. "Я сейчас не помню, мы не писали его (законопроект - ред.) Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения", - сказал Жаров.

Он напомнил, что является сторонником штрафов до задействования механизма блокировки ресурса.

"Я считаю, что вообще нужно ввести штрафы. Потому что у нас в огромном количестве законов написано как? Если площадка нарушила законы, она должна быть заблокирована. Это писалось в 2010-2014 годах. Сейчас ситуация меняется", - сказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что для крупных интернет-площадок этот бизнес приносит большие деньги, и высокие штрафы могут стать действенным механизмом для того, чтобы компании выполняли российские законы. "Та же ситуация с Google, когда мы их оштрафовали, хотя казалось бы, для них на небольшие деньги – 500 тысяч рублей, но это дало эффект, потому что у крупных компаний акции хранятся в фондах. Публичная информация о том, что в стране происходит, что они оштрафованы, сказывается на котировках акций. И акционеры понуждают компании соблюдать законодательство других стран", - пояснил чиновник.

"Мне этот механизм (штрафов - ред.) нравится, он элегантный. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в наших законах, где предусмотрена блокировка, до блокировки появится вот эти самые штрафы", - заключил глава Роскомнадзора.