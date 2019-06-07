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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В России могут ввести миллионные штрафы для интернет-компаний

09:52
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В России разрабатывается законопроект, предполагающий введение миллионных штрафов для интернет-компаний за нарушение законов, он находится в высокой степени готовности, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Я знаю, что законодатели над этим работают, и законопроект находится в высокой степени готовности. Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится. Я его с нетерпением жду", - сказал Жаров. Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов - например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.
Точного размера предполагаемых штрафов он не назвал. "Я сейчас не помню, мы не писали его (законопроект - ред.) Но там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения", - сказал Жаров.
Он напомнил, что является сторонником штрафов до задействования механизма блокировки ресурса.
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
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"Я считаю, что вообще нужно ввести штрафы. Потому что у нас в огромном количестве законов написано как? Если площадка нарушила законы, она должна быть заблокирована. Это писалось в 2010-2014 годах. Сейчас ситуация меняется", - сказал глава Роскомнадзора.
Он отметил, что для крупных интернет-площадок этот бизнес приносит большие деньги, и высокие штрафы могут стать действенным механизмом для того, чтобы компании выполняли российские законы. "Та же ситуация с Google, когда мы их оштрафовали, хотя казалось бы, для них на небольшие деньги – 500 тысяч рублей, но это дало эффект, потому что у крупных компаний акции хранятся в фондах. Публичная информация о том, что в стране происходит, что они оштрафованы, сказывается на котировках акций. И акционеры понуждают компании соблюдать законодательство других стран", - пояснил чиновник.
"Мне этот механизм (штрафов - ред.) нравится, он элегантный. Я очень надеюсь, что в ближайшее время в наших законах, где предусмотрена блокировка, до блокировки появится вот эти самые штрафы", - заключил глава Роскомнадзора.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоскомнадзорРоссияЭкономика
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