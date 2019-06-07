Захарова сообщила о проблемах с телефонной связью в здании МИД

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему желающие пока не могут дозвониться в МИД.
В своем аккаунте в Facebook она написала, что, "если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат".
"Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий", - рассказала она.
Захарова шутливо добавила, что "сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта".
22 апреля, 10:52В Совете Федерации пропал интернет