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РИА Новости

Захарова сообщила о проблемах с телефонной связью в здании МИД

09:49
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, почему желающие пока не могут дозвониться в МИД.
В своем аккаунте в Facebook она написала, что, "если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат".
"Ночью при проведении сторонней специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ произошло повреждение телефонных линий", - рассказала она.
Захарова шутливо добавила, что "сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта".
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияОбщество
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