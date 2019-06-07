Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T09:46Z
https://ria.ru/20190607/1555354275.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили о 19 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:46
179
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
07:24
В ДНР заявили об обстреле силовиками Горловки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены шесть домов в Ясиноватой и селе Коминтерново.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 271 единица", - добавили в ведомстве.
000030
Обсудить 1
ДНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки
РИА
Новости
В ЛНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв
На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе
Лента
новостей
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
В ДНР рассказали, когда восстановят электроснабжение Горловки
В ООН заявили о готовности предоставлять гуманитарную помощь Венесуэле
Лагерь беженцев на юге Дамаска
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
Флаги Великобритании и ЕС
ЕС готов предоставить Британии новую отсрочку по Brexit, сообщили СМИ
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
Сирийская армия ликвидировала группу террористов на севере Хамы
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал на деле учитывать интересы развивающихся стран
Дети в Пхеньяне
Продовольственная помощь в КНДР охватывает 770 тысяч человек, заявили в ООН
Премьер Саксонии призвал к отмене антироссийских санкций
В ДНР заявили о гибели трех человек за неделю из-за обстрелов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
Лента новостейМолния