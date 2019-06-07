В ДНР заявили о 19 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о восьми нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 19 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены шесть домов в Ясиноватой и селе Коминтерново.