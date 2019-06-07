Мадонна заявила, что после статьи в NYT "почувствовала себя изнасилованной"

"Журналист, которая написала эту статью, провела со мной дни, часы и месяцы и была приглашена в мир, который многим людям недоступен, но предпочла сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах, таких как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор, и непрекращающихся комментариях по поводу моего возраста, который даже не был бы упомянут, будь я мужчиной", — отметила певица.