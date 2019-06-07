Мадонна заявила, что после статьи в NYT "почувствовала себя изнасилованной"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Певица Мадонна раскритиковала посвященный ей материал в газете The New York Times под названием "Мадонна в 60" ("Madonna at Sixty"), отметив, что "чувствует себя изнасилованной", написала знаменитость на своей странице в инстаграме.
"Сказать, что я была разочарована статьей, было бы преуменьшением", — написала Мадонна.
"Журналист, которая написала эту статью, провела со мной дни, часы и месяцы и была приглашена в мир, который многим людям недоступен, но предпочла сосредоточиться на тривиальных и поверхностных вопросах, таких как этническая принадлежность моей дублерши или ткань моих штор, и непрекращающихся комментариях по поводу моего возраста, который даже не был бы упомянут, будь я мужчиной", — отметила певица.
"Мне жаль даже пяти минут, проведенных с ней (журналисткой. — Прим. ред.) Это вынуждает меня чувствовать себя изнасилованной. И да, я могу использовать эту аналогию, будучи изнасилованной в 19 лет. Еще одно доказательство того, что высокочтимое (издание) NYT является одним из отцов-основателей патриархата", — добавила она.
Ранее сообщалось, что в интервью The New York Times Мадонна заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн "переступал черты и границы", когда они в 1991 году работали вместе над документальным фильмом "В постели с Мадонной", и опровергла слухи о том, что приглашала Дональда Трампа на свидание.