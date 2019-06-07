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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Власти Кузбасса хотят до конца года увеличить число резидентов ТОСЭР

09:19
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Александр Натрускин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Кемеровской области планируют до конца 2019 года в существующих в регионе территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) довести число резидентов с 41 до 58, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава Кузбасса Сергей Цивилев.
По информации губернатора, в Кузбассе сейчас четыре ТОСЭР в моногородах: Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Прокопьевск.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
08:59
Власти Кузбасса планируют создать ТОСЭР в трех моногородах
"Сегодня в реестре 41 резидент ТОСЭР. До конца года планируем довести количество резидентов ТОСЭР до 58. Это преимущественно малый и средний бизнес, присутствуют проекты предприятий в сфере переработки леса, рыборазведения, пищевой, легкой промышленности, машиностроения, производства стройматериалов, мебели, есть проекты в сфере медицины, есть проекты, касающиеся социальной сферы", - сказал Цивилев.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЦивилевРоссияКемеровская областьЭкономика
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