Власти Кузбасса хотят до конца года увеличить число резидентов ТОСЭР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти Кемеровской области планируют до конца 2019 года в существующих в регионе территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) довести число резидентов с 41 до 58, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации губернатора, в Кузбассе сейчас четыре ТОСЭР в моногородах: Юрга, Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Прокопьевск.

"Сегодня в реестре 41 резидент ТОСЭР. До конца года планируем довести количество резидентов ТОСЭР до 58. Это преимущественно малый и средний бизнес, присутствуют проекты предприятий в сфере переработки леса, рыборазведения, пищевой, легкой промышленности, машиностроения, производства стройматериалов, мебели, есть проекты в сфере медицины, есть проекты, касающиеся социальной сферы", - сказал Цивилев.