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РИА Новости

Политика Великобритании не изменится со сменой премьера, считают эксперты

09:19
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© NIKLAS HALLE'NГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон
© NIKLAS HALLE'N
Города мира. Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Внешняя политика Великобритании после смены премьер-министра не изменится, ни один из кандидатов на пост лидера партии не намерен немедленно пересматривать отношения с Россией, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В конце мая премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува. Имя нового лидера партии и премьера станет известно во второй половине июля.
"Британская внешняя политика, скорее всего, будет и далее реализовываться в том же духе… Я не думаю, что кто-то из кандидатов немедленно пересмотрит отношения с Россией, однако в долгосрочной перспективе многие хотели бы улучшения отношений между нашими странами", - сказал директор Центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.
По его словам, некоторые кандидаты, в особенности фаворит гонки Борис Джонсон, определенно будут стремиться к укреплению связей с США при Дональде Трампе.
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"Тема Brexit в ближайшее время будет доминировать в отношениях с Европой, однако в вопросах безопасности Великобритания продолжит тесное сотрудничество с европейскими партнерами", - сказал профессор.
Специалист по международной проблематике, преподаватель Лестерского университета Тара Маккормак считает, что дальнейшие действия и решения ни одного из кандидатов на пост лидера партии невозможно предугадать из-за того, что политики постоянно меняют точки зрения и не выполняют обещаний.
"Я попросту не знаю, что сказать. Невозможно узнать, что любой из этих потенциальных лидеров будет делать на самом деле (если станет премьером). Как вы знаете, в последние три года лейбористы и консерваторы обещали одно, а делали другое… Хаос (в британской политике) продолжается три года, я считаю, что даже всеобщие выборы не изменят ситуацию", - сказала Маккормак.
Источник в Консервативной партии рассказал РИА Новости, что не видит предпосылок для радикальной смены внешнеполитического курса страны после смены премьера.
"Курс задан, он постоянен. Не вижу чего-то, что позволило бы говорить о каких-то резких изменениях", - сказал собеседник агентства, просивший не называть его имя, так как не уполномочен давать комментарии от имени партии.
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