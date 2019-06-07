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РИА Новости

После пожара в строящемся челябинском конгресс-холле возбудили дело

09:15
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Административное дело за нарушение пожарной безопасности возбудили в Челябинске после пожара на строительной площадке конгресс-холла, который возводится к саммитам ШОС и БРИКС, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, в мае на площадке строящегося конгресс-холла по улице Университетская Набережная загорелись стройматериалы – утеплитель. Пожар охватил 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
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Прокуратура Челябинска в ходе проверки установила, что сотрудник ООО "Стройбад", с нарушениями разогревал газовой горелкой клеящийся слой техноэласта без наряда-допуска, без средств тушения и близко от сложенного утеплителя, подверженного горению. От воздействия пламени упаковочный материал загорелся, потом огонь распространился на сам утеплитель, уточняет прокуратура.
"Прокуратурой города в отношении юридического лица – ООО "Стройбад", являющегося субподрядной организацией, привлеченной по договору с АО "Производственное объединение Монтажник", возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.
Материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в отдел госпожнадзора ГУМЧС России по региону, уточняется в сообщении.
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