Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T08:44Z
https://ria.ru/20190607/1555352377.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155262/98/1552629883_0:133:3102:1877_1036x0_80_0_0_7e334f88b9565a43a11ca384d0fc9d06.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава AmCham сожалеет, что Калви не отпустили на ПМЭФ

08:44
318
© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко выразил сожаление, что основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не отпустили в Петербург на Международный экономический форум.
"Было бы хорошо, если бы его допустили, но этого не случилось", - сказал Родзянко РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Вчера, 19:58
Греф назвал Калви одним из самых прозрачных инвесторов в России
"Я продолжу поднимать вопрос о Калви в разговорах с российскими официальными лицами, и не только о его неприезде на форум, но и о процессе в целом", - подчеркнул Родзянко.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на форум.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Вчера, 13:11
Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ в пятницу
030002
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Майкл КалвиAmChamАлексис РодзянкоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Лента
новостей
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Петербургский международный экономический форум. День второй
Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по "Северному потоку — 2"
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Макаров и Орешкин поспорили из-за реакции министра на арест Калви
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei могут остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
Лента новостейМолния