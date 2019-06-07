В ЛНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гранатометном обстреле со стороны ВС Украины поселка Голубовское, в результате чего был поврежден жилой дом. В четверг оборонное ведомство республики сообщало об одном обстреле за сутки со стороны ВС Украины.