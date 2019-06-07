Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T08:40Z
https://ria.ru/20190607/1555352295.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки

08:40
144
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гранатометном обстреле со стороны ВС Украины поселка Голубовское, в результате чего был поврежден жилой дом. В четверг оборонное ведомство республики сообщало об одном обстреле за сутки со стороны ВС Украины.
"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенных пунктов Веселая Гора, Голубовское.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Вчера, 22:54
В ЛНР рассказали, каким может быть первый шаг к мирному урегулированию
101000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Рекомендуем
В ДНР рассказали, когда восстановят электроснабжение Горловки
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Власти ДНР обвинили Зеленского в "продолжении политики двойной морали"
В ДНР заявили о 19 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
В ДНР заявили о гибели трех человек за неделю из-за обстрелов
Лента
новостей
Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в Ростовской области
В ДНР планируют запустить "электронную очередь" в паспортные столы
Здание министерства иностранных дел РФ
Киев пока не готов к встрече в "нормандском формате", заявили в МИД России
В ЛНР обвинили ВСУ в 14 нарушениях перемирия за неделю
С платформы в Северном море эвакуировали людей после столкновения с судном
ДНР потребовала от Киева вернуть 256 человек в рамках обмена пленными
В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер
Шредер надеется на диалог по "Северному потоку — 2" после выборов в Дании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России запросило у центра в Портон-Дауне данные о ЧП в Солсбери
В ДНР заявили, что работа гуманитарной подгруппы в Минске разблокирована
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2019
Путин заявил о кризисе в международных торговых отношениях
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
В ДНР заявили об обстреле силовиками Горловки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei могут остаться без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
Лента новостейМолния