Берлин надеется на контакты Москвы и Киева, заявил немецкий министр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Германия надеется на возобновление контактов между Россией и Украиной, это позволило бы создать в обеих странах более предсказуемый деловой климат и придать импульс притоку немецких инвестиций, заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Выступая на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" на Петербургском международном экономическом форуме, немецкий министр высоко оценил экономические показатели РФ в последние годы, заявив, что российская экономика показала "удивительную устойчивость". Но, по его словам, для притока инвестиций также важна стабильность и предсказуемый деловой климат.

"Нам также нужна стабильная, предсказуемая (бизнес-) среда, поэтому я надеюсь, что российско-украинские переговоры возобновятся и позволят гарантировать нашим компаниям, что инвестиции в Россию и Украину - важная и хорошая идея. Это должно быть на повестке дня", - заявил Альтмайер.

Он добавил, что прошедшие на Украине президентские выборы могут придать импульс таким контактам Москвы и Киева.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.