В Приангарье два человека погибли при пожаре на лесозаготовке

ИРКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли и трое находятся в реанимации после пожара в бытовом вагончике лесозаготовительного предприятия Братского района, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.

"В 10 километрах от поселка Покосное Братского района в лесном массиве произошел пожар в бытовом вагончике, принадлежащем субподрядчику лесозаготовительной компании. В результате пожара погибли два человека, личности которых устанавливаются, травмированы три человека", - сообщил собеседник агентства.

У двух мужчин термические ожоги 95% тела, еще у одного обожжено 65%. Все трое находятся в реанимации Братской городской больницы №1.