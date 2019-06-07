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РИА Новости

В Приангарье два человека погибли при пожаре на лесозаготовке

07:45
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ИРКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Два человека погибли и трое находятся в реанимации после пожара в бытовом вагончике лесозаготовительного предприятия Братского района, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
"В 10 километрах от поселка Покосное Братского района в лесном массиве произошел пожар в бытовом вагончике, принадлежащем субподрядчику лесозаготовительной компании. В результате пожара погибли два человека, личности которых устанавливаются, травмированы три человека", - сообщил собеседник агентства.
У двух мужчин термические ожоги 95% тела, еще у одного обожжено 65%. Все трое находятся в реанимации Братской городской больницы №1.
На месте пожара работает следственно-оперативная группа МВД. Причина возгорания устанавливается.
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