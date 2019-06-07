Врио главы Забайкалья пойдет на выборы как самовыдвиженец

ЧИТА, 7 июн – РИА Новости. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в пятницу подал документы в региональный избирком, на выборы губернатора он пойдет самовыдвиженцем, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Глава региона заявил, что выдвигается при поддержке жителей региона, которые накануне большинством голосов выступили в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании за участие Александра Осипова в выборах", - говорится в сообщении.