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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла намерена подписать соглашение с МККК об увеличении гумпомощи

04:58
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Флаг Международного комитета Красного Креста. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Каракас намерен подписать соглашение с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) для увеличения гуманитарной поддержки Венесуэлы, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Планируется подписать уже официальное соглашение между Министерством здравоохранения и Международной федерацией Красного креста и Красного полумесяца, чтобы Красный Крест ускорил и увеличил гуманитарную поддержку Венесуэле в вопросах здравоохранения и медицины", - сказал Мадуро.
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В середине мая венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщал, что общий объем помощи, которую Венесуэла получила от России и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, составил 166 тонн.
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявил о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроМеждународный комитет Красного КрестаВенесуэлаВ мире
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