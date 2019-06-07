Венесуэла намерена подписать соглашение с МККК об увеличении гумпомощи

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Каракас намерен подписать соглашение с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) для увеличения гуманитарной поддержки Венесуэлы, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Планируется подписать уже официальное соглашение между Министерством здравоохранения и Международной федерацией Красного креста и Красного полумесяца, чтобы Красный Крест ускорил и увеличил гуманитарную поддержку Венесуэле в вопросах здравоохранения и медицины", - сказал Мадуро.
В середине мая венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщал, что общий объем помощи, которую Венесуэла получила от России и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, составил 166 тонн.
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против законного президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявил о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.