Венесуэла намерена подписать соглашение с МККК об увеличении гумпомощи

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Каракас намерен подписать соглашение с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) для увеличения гуманитарной поддержки Венесуэлы, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Планируется подписать уже официальное соглашение между Министерством здравоохранения и Международной федерацией Красного креста и Красного полумесяца, чтобы Красный Крест ускорил и увеличил гуманитарную поддержку Венесуэле в вопросах здравоохранения и медицины", - сказал Мадуро.

В середине мая венесуэльский министр здравоохранения Карлос Альварадо сообщал, что общий объем помощи, которую Венесуэла получила от России и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, составил 166 тонн.