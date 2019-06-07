Двоих пострадавших в ДТП граждан Узбекистана перевели в пензенскую больницу

ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Двоих граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, перевели в четверг из межрайонной больницы в областную больницу в Пензе, сообщил РИА Новости главврач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Ранее в ГИБДД РФ сообщили, что утром 4 июня на 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Hyundai. По данным ведомства, в результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров Hyundai госпитализированы. Все пострадавшие пассажиры микроавтобуса - граждане Узбекистана. По данным узбекистанского МИД, один из восьми граждан этой страны скончался в четверг в больнице Кузнецка.

"Двое (граждан Узбекистана) переведены в областную больницу города Пензы для дальнейшего лечения, то есть мы их (состояние) стабилизировали и (вчера) перевели в Пензу, и они находятся в областной больнице", - сказал собеседник агентства, уточнив, что до перевода эти пациенты находились в реанимации межрайонной больницы.

По его словам, остальные пострадавшие остаются в Кузнецкой больнице, им оказывается вся необходимая помощь.