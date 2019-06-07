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РИА Новости

Двоих пострадавших в ДТП граждан Узбекистана перевели в пензенскую больницу

04:29
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© Фото : ГУ МЧС России по Пензенской области ДТП с грузопассажирской "Газелью" и автомобилем Hyundai в Пензенской области. 4 июня 2019
ДТП с грузопассажирской Газелью и автомобилем Hyundai в Пензенской области. 4 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Пензенской области
ДТП с грузопассажирской "Газелью" и автомобилем Hyundai в Пензенской области. 4 июня 2019
ПЕНЗА, 7 июн - РИА Новости. Двоих граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, перевели в четверг из межрайонной больницы в областную больницу в Пензе, сообщил РИА Новости главврач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.
Ранее в ГИБДД РФ сообщили, что утром 4 июня на 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Hyundai. По данным ведомства, в результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров Hyundai госпитализированы. Все пострадавшие пассажиры микроавтобуса - граждане Узбекистана. По данным узбекистанского МИД, один из восьми граждан этой страны скончался в четверг в больнице Кузнецка.
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"Двое (граждан Узбекистана) переведены в областную больницу города Пензы для дальнейшего лечения, то есть мы их (состояние) стабилизировали и (вчера) перевели в Пензу, и они находятся в областной больнице", - сказал собеседник агентства, уточнив, что до перевода эти пациенты находились в реанимации межрайонной больницы.
По его словам, остальные пострадавшие остаются в Кузнецкой больнице, им оказывается вся необходимая помощь.
Потапов рассказал, что состояние четверых пациентов оценивается как средней степени тяжести, они находятся в профильном травматологическом отделении, состояние остальных оценивается как тяжелое.
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