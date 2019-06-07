Эксперты выяснили, какие страховки покупают россияне для поездок за границу

МОСКВА, 7 июня - РИА Новости. Турция и Тунис лидируют по количеству оформленных туристами страховых полисов. В этом сезоне путешественники стали чаще защищать себя от рисков невыезда из страны, сообщает АТОР.
По данным страховых компаний, наибольшее число полисов клиенты оформляют для поездок в Турцию, Тунис, Грецию, Вьетнам, Испанию, Кипр, Доминикану Болгарию, Таиланд и Италию.
Кроме того, в 2019 году отправляющиеся за рубеж россияне стали более ответственно относиться к выбору опций страхования и приобретают полисы с расширенным покрытием, отметили специалисты.
По данным экспертов, каждый седьмой отпускник выбирает расширенную программу страхования c покрытием медицинских расходов при алкогольном опьянении, страхованием багажа, гражданской ответственности и расширенным покрытием медицинских расходов при внезапном осложнении беременности.
"Несмотря на то, что 68% туристов останавливает свой выбор на стандартных программах, каждый пятый дополнительно приобретает страховку от невыезда, что говорит о растущем спросе на полисы не как на некий обязательный документ "в нагрузку", а как на реальный и действенный способ защиты собственных денежных средств", – отмечает представитель крупной страховой компании.
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