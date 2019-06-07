Сирийская армия отражает наступление боевиков на севере Хамы, сообщают СМИ

ДАМАСК, 7 июн – РИА Новости. Сирийская армия ведет ожесточенные бои с отрядами боевиков, наступающих на ее позиции на севере провинции Хама в ночь на пятницу, передает гостелевидение Сирии.

"Террористические группировки осуществили нападение на ряд позиций армии САР на линии соприкосновения на севере провинции Хама, армия вступила в столкновения с атакующими боевиками", - говорится в сообщении государственного телеканала Ikhbariya

Отмечается, что нападению боевиков предшествовала атака с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на вертолетную площадку в населенном пункте Джабб ар-Рамле на севере провинции Хама.

Кроме того, сообщается, что армия отразила чуть ранее еще одну атаку боевиков – на деревни Телль-Мильх, Джаббин и аль-Хамамият.