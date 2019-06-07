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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия отражает наступление боевиков на севере Хамы, сообщают СМИ

03:53
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие на севере сирийской провинции Хама. Архивное фото
Сирийские военнослужащие на севере сирийской провинции Хама. Архивное фото
© РИА Новости
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Сирийские военнослужащие на севере сирийской провинции Хама. Архивное фото
ДАМАСК, 7 июн – РИА Новости. Сирийская армия ведет ожесточенные бои с отрядами боевиков, наступающих на ее позиции на севере провинции Хама в ночь на пятницу, передает гостелевидение Сирии.
"Террористические группировки осуществили нападение на ряд позиций армии САР на линии соприкосновения на севере провинции Хама, армия вступила в столкновения с атакующими боевиками", - говорится в сообщении государственного телеканала Ikhbariya.
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Отмечается, что нападению боевиков предшествовала атака с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на вертолетную площадку в населенном пункте Джабб ар-Рамле на севере провинции Хама.
Кроме того, сообщается, что армия отразила чуть ранее еще одну атаку боевиков – на деревни Телль-Мильх, Джаббин и аль-Хамамият.
Помимо этого, под данным телеканала, боевики обстреляли из ракетных установок залпового огня (РСЗО) города Мхарде, Хаялин и аль-Карамта в том же районе. В Мхарде в результате атаки нанесен материальный ущерб местной больнице.
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Война в СирииХама (мухафаза)СирияВ мире
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