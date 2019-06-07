В США умер музыкант Доктор Джон

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
"На рассвете 6 июня культовая легенда музыки Малколм Джон Ребеннэк — младший, известный как Доктор Джон, скончался от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный победитель "Грэмми", автор песен, композитор, продюсер и исполнитель, он создал уникальное сочетание в музыке, отражавшее дух его родного Нового Орлеана, который всегда был в его сердце", — говорится в сообщении в твиттере музыканта.
Отмечается, что дата и место похорон будут объявлены позднее.
Доктор Джон, известнейший блюзмен Нового Орлеана, сыскал славу "настоящей иконы американской культуры". Его музыкальная карьера началась в 1950-х годах. Прорывным для него стал альбом 1968 года "Gris-Gris", который представил миру "уникальную смесь вуду-мистицизма, фанка, ритм-энд-блюза и психоделического рока". Доктор Джон записал более 20 альбомов и шесть раз становился лауреатом музыкальной премии "Грэмми".