В США умер музыкант Доктор Джон

Доктор Джон, известнейший блюзмен Нового Орлеана, сыскал славу "настоящей иконы американской культуры". Его музыкальная карьера началась в 1950-х годах. Прорывным для него стал альбом 1968 года "Gris-Gris", который представил миру "уникальную смесь вуду-мистицизма, фанка, ритм-энд-блюза и психоделического рока". Доктор Джон записал более 20 альбомов и шесть раз становился лауреатом музыкальной премии "Грэмми".