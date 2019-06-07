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РИА Новости

Лидер боснийских сербов заявил о готовности к сотрудничеству с Крымом

02:29
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская готова к сотрудничеству с российским Крымом.
"Мы открыты к сотрудничеству со всей Россией, включая Крым, и это я говорю от имени Республики Сербской. Крым - составная часть вашей страны, и если у меня появится возможность, то я готов посетить полуостров", - сказал Додик в интервью газете "Известия".
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Также, по его мнению, международное сообщество должно признать результаты крымского референдума. Додик пообещал поддержать РФ, если вопрос о статусе полуострова появится на повестке дня в Боснии и Герцеговине, но помимо его голоса "всегда требуется еще согласие двух членов президиума".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Милорад ДодикРеспублика СербскаяБосния и ГерцеговинаКрымРоссияВ мире
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