Лидер боснийских сербов заявил о готовности к сотрудничеству с Крымом

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская готова к сотрудничеству с российским Крымом.

"Мы открыты к сотрудничеству со всей Россией, включая Крым, и это я говорю от имени Республики Сербской. Крым - составная часть вашей страны, и если у меня появится возможность, то я готов посетить полуостров", - сказал Додик в интервью газете " Известия ".

Также, по его мнению, международное сообщество должно признать результаты крымского референдума. Додик пообещал поддержать РФ, если вопрос о статусе полуострова появится на повестке дня в Боснии и Герцеговине, но помимо его голоса "всегда требуется еще согласие двух членов президиума".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.