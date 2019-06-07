В Китае кафе привлекает посетителей креативными туалетами

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В городе Далянь провинции Ляонин туалеты в кафе оформлены как холодильник для газированных напитков, сообщает UPI.
Клиент закусочной записал видео, на котором можно рассмотреть все дизайнерские решения уборной. Он снял писсуары, оформленные как холодильник для газированных напитков, и показал отдельные кабинки с двустворчатыми дверьми.
"Я хотел сходить в туалет, но не смог! Это ведь холодильник!", - иронизирует посетитель на записи.
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