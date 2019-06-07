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РИА Новости

В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому

08:00
18929
© Фото : СК России/ Россия-1Кадр из сюжета телеканала "Россия-1" об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
© Фото : СК России/ Россия-1
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жители подмосковного Подольска шокированы дикой выходкой пьяной компании. Подвыпившие жильцы дома на улице 43-й Армии избили соседку, которая сделала им замечание, когда те шумели ночью. То, что Марина находится на девятом месяце беременности, никого не остановило. Нападавшие скрылись, а полиция возбудила дело только спустя неделю. Свою проверку в отношении сотрудников инициировал Следственный комитет.

Знала нападавших в лицо

Марина О. 31 мая вместе с мужем за полночь возвращалась из роддома домой. В тот вечер они ездили на осмотр из-за тянущей боли в животе. "Когда проходили мимо подъезда, попросили не шуметь соседей: это была их третья дискотека за две недели. Но один из парней внезапно кинулся на мужа! Супруг газовым баллончиком брызнул в лицо одному из соседей, меня толкнул в подъезд и закрыл дверь за собой со словами: "Беги!" — вспоминает она в беседе с корреспондентом РИА Новости. Марина успела добежать только до второго этажа: "Муж закрыл меня собой, но один из преследователей схватил именно меня за руку и швырнул на пролет вниз". Истошный женский крик разбудил всех соседей, нападавшие скрылись.
Марина сразу вызвала полицию. По ее словам, сотрудник, "одетый в гражданское", приехал через десять минут, к тому времени подвыпившей компании и след простыл. После случившегося супруг отвез беременную жену в роддом.
Оправившись от шока, пострадавшая сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы. А после обратилась за помощью к журналистам — чтобы ее обидчики не ушли от наказания. По словам Марины, в полиции не возбудили дело, сославшись на то, что будут проводить проверку в течение десяти суток. РИА Новости попросило прокомментировать ситуацию ГУ МВД России по Московской области. В ведомстве нас заверили, что уголовное дело уже возбудили по статьям "Побои" и "Хулиганство".
Марина уточняет, что нескольких человек из нападавших она узнала: это соседи с 13-го этажа. Незнакомым был только один, как раз тот, что нанес ей больше всего ударов. Интересная деталь: в доме ведется видеонаблюдение, однако, как утверждает Марина, записи оказались стерты, хотя обе камеры в ту ночь работали.

"Чувствует себя нормально"

Тем временем на сайте областного управления полиции появилось сообщение о том, что подозреваемых в нападении нашли и уже доставили в отдел. Всего их было шестеро. Теперь оперативникам предстоит установить роль каждого в этом инциденте.
В свою очередь, в региональном управлении СК инициировали проверку по факту бездействия сотрудников местного отдела полиции. В пресс-службе ведомства РИА Новости объяснили, что полицейские никак не реагировали на заявление вместе с приложенными справками о побоях, пока к ним не обратились журналисты.
© Фото : СК России/ Россия-1Кадр из сюжета телеканала "Россия 1" об избиении в Подольске женщины, находящейся на девятом месяце беременности
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на девятом месяце беременности
© Фото : СК России/ Россия-1
Кадр из сюжета телеканала "Россия 1" об избиении в Подольске женщины, находящейся на девятом месяце беременности
Сейчас Марина находится в больнице под наблюдением, у нее сильнейшие гематомы молочной железы и ушиб грудной клетки. Ребенка медикам удалось сохранить. Как рассказал РИА Новости главный врач Подольского роддома Александр Скобенников, пострадавшая на некоторое время останется в родильном отделении, однако ни ее жизни, ни жизни малыша ничто не угрожает. "Пациентка чувствует себя нормально, она спокойна, общается с посетителями", — добавил Скобенников.

Не в первый раз

В подольских сообществах который день обсуждают эту чудовищную историю. Нашлись даже те, кто осудил попытку Марины вразумить ночью пьяных соседей. Так, по мнению ряда пользователей, "лучше держать язык за зубами, а выходить угомонить толпу, да еще и в положении — не самый хороший поступок беременной женщины по отношению к своему здоровью".

Впрочем, большинство возмутилось "выходкой отморозков". В комментариях отметились и проживающие в этом же дворе по улице 43-й Армии. Они рассказали, что компания частенько буянит, но, несмотря на жалобы, управы на них пока так и не нашли. Кроме того, жители города негативно высказались в адрес участковых, курирующих этот район.

Микрорайон Кузнечики с улицей 43-й Армии — одна из новых территорий Подольска. Масштабный жилой массив возводят с 2008 года. Военный городок, в котором за короткий срок выросло около 75 высотных домов и больше 140 зданий различного предназначения, построили там, где раньше был военный аэродром.
Мы поинтересовались, сколько сотрудников правоохранительных органов закреплено за микрорайоном. Согласно информации на официальном сайте ГУ МВД по Московской области, в отделе полиции по Кузнечикам числятся восемь человек.
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МВД РоссииСледственный комитет РФМВД РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
блин бесит ситуации такие, толпа нападает, а наказывают одного. Надо всех наказывать за соучастие!
7 июня, 10:17
Магомед Омаров
3300001
на месте мужа выловила бы каждого по одному и... правда должна быть с кулаками.
7 июня, 09:37
Лариса Ильина
1400007
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