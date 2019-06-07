В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жители подмосковного Подольска шокированы дикой выходкой пьяной компании. Подвыпившие жильцы дома на улице 43-й Армии избили соседку, которая сделала им замечание, когда те шумели ночью. То, что Марина находится на девятом месяце беременности, никого не остановило. Нападавшие скрылись, а полиция возбудила дело только спустя неделю. Свою проверку в отношении сотрудников инициировал Следственный комитет.

Знала нападавших в лицо

Марина О. 31 мая вместе с мужем за полночь возвращалась из роддома домой. В тот вечер они ездили на осмотр из-за тянущей боли в животе. "Когда проходили мимо подъезда, попросили не шуметь соседей: это была их третья дискотека за две недели. Но один из парней внезапно кинулся на мужа! Супруг газовым баллончиком брызнул в лицо одному из соседей, меня толкнул в подъезд и закрыл дверь за собой со словами: "Беги!" — вспоминает она в беседе с корреспондентом РИА Новости. Марина успела добежать только до второго этажа: "Муж закрыл меня собой, но один из преследователей схватил именно меня за руку и швырнул на пролет вниз". Истошный женский крик разбудил всех соседей, нападавшие скрылись.

Марина сразу вызвала полицию. По ее словам, сотрудник, "одетый в гражданское", приехал через десять минут, к тому времени подвыпившей компании и след простыл. После случившегося супруг отвез беременную жену в роддом.

Оправившись от шока, пострадавшая сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы. А после обратилась за помощью к журналистам — чтобы ее обидчики не ушли от наказания. По словам Марины, в полиции не возбудили дело, сославшись на то, что будут проводить проверку в течение десяти суток. РИА Новости попросило прокомментировать ситуацию ГУ МВД России по Московской области. В ведомстве нас заверили, что уголовное дело уже возбудили по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Марина уточняет, что нескольких человек из нападавших она узнала: это соседи с 13-го этажа. Незнакомым был только один, как раз тот, что нанес ей больше всего ударов. Интересная деталь: в доме ведется видеонаблюдение, однако, как утверждает Марина, записи оказались стерты, хотя обе камеры в ту ночь работали.

"Чувствует себя нормально"

Тем временем на сайте областного управления полиции появилось сообщение о том, что подозреваемых в нападении нашли и уже доставили в отдел. Всего их было шестеро. Теперь оперативникам предстоит установить роль каждого в этом инциденте.

В свою очередь, в региональном управлении СК инициировали проверку по факту бездействия сотрудников местного отдела полиции. В пресс-службе ведомства РИА Новости объяснили, что полицейские никак не реагировали на заявление вместе с приложенными справками о побоях, пока к ним не обратились журналисты.

© Фото : СК России/ Россия-1 Кадр из сюжета телеканала "Россия 1" об избиении в Подольске женщины, находящейся на девятом месяце беременности © Фото : СК России/ Россия-1 Кадр из сюжета телеканала "Россия 1" об избиении в Подольске женщины, находящейся на девятом месяце беременности

Сейчас Марина находится в больнице под наблюдением, у нее сильнейшие гематомы молочной железы и ушиб грудной клетки. Ребенка медикам удалось сохранить. Как рассказал РИА Новости главный врач Подольского роддома Александр Скобенников, пострадавшая на некоторое время останется в родильном отделении, однако ни ее жизни, ни жизни малыша ничто не угрожает. "Пациентка чувствует себя нормально, она спокойна, общается с посетителями", — добавил Скобенников.

Не в первый раз

В подольских сообществах который день обсуждают эту чудовищную историю. Нашлись даже те, кто осудил попытку Марины вразумить ночью пьяных соседей. Так, по мнению ряда пользователей, "лучше держать язык за зубами, а выходить угомонить толпу, да еще и в положении — не самый хороший поступок беременной женщины по отношению к своему здоровью".

Впрочем, большинство возмутилось "выходкой отморозков". В комментариях отметились и проживающие в этом же дворе по улице 43-й Армии. Они рассказали, что компания частенько буянит, но, несмотря на жалобы, управы на них пока так и не нашли. Кроме того, жители города негативно высказались в адрес участковых, курирующих этот район.

Микрорайон Кузнечики с улицей 43-й Армии — одна из новых территорий Подольска. Масштабный жилой массив возводят с 2008 года. Военный городок, в котором за короткий срок выросло около 75 высотных домов и больше 140 зданий различного предназначения, построили там, где раньше был военный аэродром.