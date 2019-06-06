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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ростуризм пока не будет распространять курортный сбор на новые регионы

6 июня, 21:27
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не намерено торопиться с распространением эксперимента по курортному сбору на новые регионы России, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.
"Отношение к курортному сбору у нас неоднозначное. Есть регионы, которые очень бы хотели принять участие в этом пилоте, есть регионы, которые в нем уже участвуют", - сообщила она журналистам на полях ПМЭФ-2019.
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"Мы не будем торопиться с принятием решения по внедрению новых пилотных регионов, так как нужно очень предметно изучить опыт тех регионов, где уже действует курортный сбор. Важно внимательно подойти к тому, как мы курортный сбор внедряем, какой эффект он приносит, есть ли действительно от этого результат. Только после этого будем принимать решение по дополнительным регионам, где будет вводиться курортный сбор", - сказала Догузова.
В 2018 году в России было собрано 325 миллионов рублей курортного сбора, в том числе 115 миллионов рублей в Краснодарском крае, из них 60 миллионов в Сочи. В Краснодарском крае эксперимент проводится в восьми муниципалитетах – Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и Туапсинском районе, где сбор взимался в Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Собранные средства пойдут на благоустройство курортной инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РостуризмРоссияОбщество
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