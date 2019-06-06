Ростуризм пока не будет распространять курортный сбор на новые регионы

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ. Архивное фото

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на стенде МИА "Россия сегодня" в первый день ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму не намерено торопиться с распространением эксперимента по курортному сбору на новые регионы России, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Отношение к курортному сбору у нас неоднозначное. Есть регионы, которые очень бы хотели принять участие в этом пилоте, есть регионы, которые в нем уже участвуют", - сообщила она журналистам на полях ПМЭФ-2019.

"Мы не будем торопиться с принятием решения по внедрению новых пилотных регионов, так как нужно очень предметно изучить опыт тех регионов, где уже действует курортный сбор. Важно внимательно подойти к тому, как мы курортный сбор внедряем, какой эффект он приносит, есть ли действительно от этого результат. Только после этого будем принимать решение по дополнительным регионам, где будет вводиться курортный сбор", - сказала Догузова.

В 2018 году в России было собрано 325 миллионов рублей курортного сбора, в том числе 115 миллионов рублей в Краснодарском крае, из них 60 миллионов в Сочи. В Краснодарском крае эксперимент проводится в восьми муниципалитетах – Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и Туапсинском районе, где сбор взимался в Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. Собранные средства пойдут на благоустройство курортной инфраструктуры.