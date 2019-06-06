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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Цыденов рассказал о позитивных изменениях после вхождения в ДФО

6 июня, 23:23
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© РИА Новости / Валерий Морев / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Бурятия практически с первых дней с момента вхождения в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) получила возможности для качественных изменений в социально-экономическом развитии, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.
Указ о вхождении Бурятии и Забайкальского края в ДФО президент РФ Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года.
"Очень существенные изменения, перспективы новые, мы их почувствовали с первого дня. Первое - по стоимости билетов на самолеты... Второе - это выплаты на третьего ребенка, у нас уже семьи получают выплаты, это 11 тысяч рублей в месяц до исполнения ребенку трех лет. До вхождения в ДФО у нас этого не было. Мы получили дальневосточную субсидию 3 миллиарда на этот год, на последующие годы тоже нам подтвердили финансирование", - сказал Цыденов.
По его словам, в настоящее время на эти средства в республике ведется масштабное строительство и реконструкция социальных объектов, развивается транспортная инфраструктура, поддерживается бизнес.
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"Большое количество социальных объектов делаем, ремонты садов, школ, национальный музей делаем, трамваи город покупает. Это то, что мы почувствовали прямо сейчас и здесь. Помимо этого большие меры поддержки бизнеса, создания территорий опережающего развития, субсидирование на внешнюю инфраструктуру, с июля месяца у нас начинает работать электронная виза в аэропорту Улан-Удэ. Все меры поддержки, которые есть на Дальнем Востоке, у нас заработали, и мы их уже почувствовали", - отметил глава республики.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумАлексей ЦыденовПетербургский международный экономический форум (фонд)Бурятия
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