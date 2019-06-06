Цыденов рассказал о новых нормах для очистных сооружений на Байкале

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Новые нормативы вредного воздействия на Байкал позволят получать из очистных сооружений воду чище, чем разливают в бутылки, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее Минприроды РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа №63, который меняет нормативы вредного воздействия на Байкал. В его основу заложено исследование Байкальского института природопользования СО РАН. Ученые из Лимнологического института (ЛИН) СО РАН провели сравнительный анализ предлагаемого приказа и действующих нормативов, который показал, что проект предусматривает значительное увеличение сброса и концентраций опасных и высокоопасных химических веществ. Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал признал необходимость корректировки завышенных нормативов очистки. Ученые проанализируют наилучшие и доступные технологии очистки сточных вод и озвучат свои предложения до середины июня.

"В июне будет финальное заседание, где будет согласована окончательная редакция. Редакция приказа будет самая жесткая в мире, подчеркиваю, в мире. Это будут одни из самых чистых стоков в мире. Вода на выходе будет на порядок выше чем та, которую пьют из крана и разливают в бутылки. Вот такая у нас будет с очистных (на Байкале) течь вода", - сказал Цыденов.

Ранее заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Будуев сообщил журналистам, что экологическая ситуация на Байкале тревожная из-за отсутствия современных очистных сооружений сточных вод, требуется строительство не менее 18 таких установок.