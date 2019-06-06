Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T23:21Z
https://ria.ru/20190606/1555396415.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148792/91/1487929183_0:73:2918:1714_1036x0_80_0_0_dfc8f31f804373b72769b0366e417211.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Цыденов рассказал о новых нормах для очистных сооружений на Байкале

6 июня, 23:20
3
© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов
© РИА Новости / Марк Агнор
Перейти в фотобанк
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Новые нормативы вредного воздействия на Байкал позволят получать из очистных сооружений воду чище, чем разливают в бутылки, заявил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ранее Минприроды РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа №63, который меняет нормативы вредного воздействия на Байкал. В его основу заложено исследование Байкальского института природопользования СО РАН. Ученые из Лимнологического института (ЛИН) СО РАН провели сравнительный анализ предлагаемого приказа и действующих нормативов, который показал, что проект предусматривает значительное увеличение сброса и концентраций опасных и высокоопасных химических веществ. Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал признал необходимость корректировки завышенных нормативов очистки. Ученые проанализируют наилучшие и доступные технологии очистки сточных вод и озвучат свои предложения до середины июня.
"В июне будет финальное заседание, где будет согласована окончательная редакция. Редакция приказа будет самая жесткая в мире, подчеркиваю, в мире. Это будут одни из самых чистых стоков в мире. Вода на выходе будет на порядок выше чем та, которую пьют из крана и разливают в бутылки. Вот такая у нас будет с очистных (на Байкале) течь вода", - сказал Цыденов.
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Вчера, 16:05
Глава Иркутской области предложил скорректировать нормативы очистки Байкала
Ранее заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Будуев сообщил журналистам, что экологическая ситуация на Байкале тревожная из-за отсутствия современных очистных сооружений сточных вод, требуется строительство не менее 18 таких установок.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000000
Петербургский международный экономический форумАлексей ЦыденовБурятия
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:46В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро
12:44Путин поздравил победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"
12:43Меры нацпроекта должны сократить розничные продажи сигарет, заявил Салагай
12:41В Европе скоро откроют офис АПИ для привлечения инвесторов в Арктику
12:37Пожар в колонии в Свердловской области ликвидировали
12:34В немецком МИД выступили за сохранение иранской сделки
12:32Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики
12:32Названа предварительная причина пожара в колонии на Урале
12:31Китай, Иран, Белоруссия и Казахстан примут участие в конкурсе "Авиадартс"
12:25Адвокат заявил, что Голунову не дают приватно общаться с защитой
12:22На МЦК начали раздавать воду из-за сильной жары
12:22Названы победители всероссийского конкурса "Авиадартс"
12:21МЧС планирует в будущем эвакуировать людей с помощью беспилотников
12:18Филиппины продолжат оценку возможности закупки вертолетов Ми-171 у России
12:17Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра
12:14Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
12:07В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
12:06Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
12:01В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
11:59Российские турагенты рассказали о своих любимых странах
Лента новостейМолния