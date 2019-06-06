Инвесторы вложат 4,17 миллиарда рублей в ОЭЗ "Байкальская гавань" в Бурятии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Корейские инвесторы начинают работать в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа на берегу Байкала в Бурятии "Байкальская гавань" и готовы вложить в проект четыре миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, в Бурятии развивается туризм, что дает толчок экономическому развитию региона. В республике развивают доступную логистику, за 2018 год пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ вырос на 40%, уже в этом году там начнется строительство нового пассажирского терминала.

Глава отметил, что началось строительство гостиниц: в 2019 году будут сданы три новые.

"Зашли два корейских инвестора в "Байкальскую гавань". Один с инвестициями 170 миллионов рублей, а другой - на четыре миллиарда рублей", - сказал собеседник агентства.