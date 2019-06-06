Enel через акселератор РВК отберет стартапы в области "новой" энергетики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Международная энергетическая компания Enel отберет стартапы в области "новой" энергетики через акселератор Российской венчурной компании (РВК) GenerationS, соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении РВК.

Соглашение о партнерстве подписали гендиректор РВК Александр Повалко и глава "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.

Согласно документу, в отборе стартапов смогут принять участие команды, имеющие проекты стадии "прототип" и выше в таких областях, как роботизированные решения для гидроэнергетики, искусственный интеллект для систем хранения электроэнергии, ветро- и солнечная энергетика, решения по переработке и вторичному использованию отходов и системам водоочистки, VR-технологии для задач ассистирования при эксплуатации и ремонте оборудования. Всего в соглашении участвуют около 14 направлений. Подать заявку команды смогут до 10 сентября.

Эксперты Enel и GenerationS совместно оценят заявки, отберут около 30 перспективных команд, которые смогут претендовать на оплачиваемое пилотирование разработок на мощностях партнера, а также на выход на рынки 34 стран. "Инновации — это основа стратегии развития Enel. Наша цель — быть в авангарде, нежели просто идти в ногу со временем и использовать инновационные технологии и разработки других участников рынка. Именно поэтому мы ждем результатов от партнерства с РВК и приступаем к работе над инновационными проектами стартапов, которых мы отберем совместно с нашим новым партнером", — заявил Вилламанья, слова которого приводятся в релизе.

Стартап-акселератор GenerationS проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает более 15 тысяч стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров. В 2018 году GenerationS стал первым российским акселератором, получившим одобрение глобальной сети Global Accelerator Network (GAN).