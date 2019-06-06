Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T10:53Z
https://ria.ru/20190606/1555357821.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область на ПМЭФ подписала соглашение о производстве лекарств

Вчера, 22:31
2
РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Рязанская область в ходе первого дня Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов, в том числе о производстве лекарств против онкологии, сообщает в четверг правительство региона.
В первый день работы форума делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым подписала девять соглашений о сотрудничестве. Подпись под рядом документов поставил глава региона. В частности, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве Рязанской области с банком ВТБ.
Как отмечает облправительство, документ предусматривает взаимодействие правительства региона и банка в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории области. В частности, стороны намерены укреплять сотрудничество в развитии системы кредитования физических и юридических лиц, поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, среди направлений сотрудничества – работа по внедрению современных финансовых технологий и развитию банковской инфраструктуры.
"Для нас очень важны партнерские отношения с банком ВТБ. С подписанием соглашения мы продолжим активную совместную работу, которая будет распространяться на многие сферы деятельности и отрасли. В первую очередь мы рассчитываем на помощь ВТБ в финансировании инновационных проектов. Мы пользуемся услугами банка достаточно широко, и продолжение сотрудничества будет иметь смысл в условиях роста экономики, который мы сейчас наблюдаем, в том числе и в Рязанской области. Мы подготовили пул инвесторов, они очень рассчитывают на участие банка в финансировании своих проектов", - сказал Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Вчера, 21:57
Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера
В присутствии первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба и Николая Любимова было заключено соглашение между ООО "Скопинский фармацевтический завод" и ООО "Новартис Фарма". Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон по глубокой локализации шести уникальных, инновационных онкологических препаратов. Объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей.
"Это важнейший проект по производству препаратов против онкологии, которые не производятся сейчас в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны", – сказал Любимов.
Как отметил Сергей Цыб, Рязанская область является надежным и важным партнером.
"Это один из ключевых регионов, который развивает медицинские технологии, особенно в области фармацевтики. Очень важно, что губернатор поддерживает такого рода инициативы компании, в регионе работает очень профессиональная команда. Проект, который будет реализован в области онкологии, – это серьезный вклад, в том числе в реализацию национального проекта, федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Цыб.
В первый день форума Николай Любимов подписал ряд документов о сотрудничестве в других сферах и отраслях. В частности, было заключено дополнительное Соглашение между правительством Рязанской области и "ОКА МОЛОКО". Оно предусматривает создание еще двух животноводческих комплексов, строительство комплекса по приему, очистке и сушке зерна, комбикормового завода, предприятия по переработке молока, а также возведение жилых домов для сотрудников. Объем инвестиций увеличивается на 27,3 миллиарда рублей и составит 41,6 миллиарда рублей.
Другое соглашение - между правительством и ООО "Чароен Покпанд Фудс" - предполагает продолжение сотрудничества при строительстве еще трех свиноводческих комплексов на 6 тысяч животных и создание производства по глубокой переработке свинины. Объем инвестиций – 12 миллиардов рублей. Планируется, что с реализацией проекта будет создано 600 рабочих мест.
Соглашение с ООО "Агропромкомплектация" предусматривает взаимодействие в реализации проектов по строительству элеватора, свиноводческих комплексов и комбикормового завода с общим объемом инвестиций 5,2 миллиарда рублей. Проект даст 500 рабочих мест.
Правительством Рязанской области также заключены соглашения с МГИМО и ООО "Т2 Мобайл". Ряд документов, подписанных на форуме, предполагают сотрудничество Корпорации развития Рязанской области в реализации проекта по модернизации Скопинского мясоперерабатывающего комбината, а также создании и развитии индустриального парка на территории Рязанской области в Скопинском районе.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000000
Обсудить 0
Рязанская областьПМЭФ-2019Николай Любимов
Рекомендуем
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
Соглашение о взаимном признании виз в СГ может быть подписано в этом году
РИА
Новости
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
Челябинск на ПМЭФ подписал соглашения по снижению выбросов в атмосферу
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
Николай Любимов: новогодняя столица Рязань примет парад Дедов Морозов
Города России. Тюмень
Тюменская область – в лидерах Национального рейтинга инвестклимата
Лента
новостей
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Рязанская область заключила соглашение о сотрудничестве с "Роснефтью"
Рустам Минниханов
Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу
Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья
Руденя: ВЭБ.РФ поможет модернизировать транспортную систему Верхневолжья
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
Рязанский губернатор рассказал, как привлечь инвестиции в дорожную отрасль
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера
Человеческий мозг
Тамбовщина подписала соглашение о поддержке интеллектуальной собственности
Резидент ОЭЗ "Дубна" вложит 1,2 млрд рублей в производство медоборудования
Дом правительства Московской области
РФПИ поможет Подмосковью привлечь международных инвесторов
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
На Камчатке стартуют социальные туры к вулканам и горячим источникам
Вид на Тамбов
Тамбовская область и "УРАЛХИМ" будут сотрудничать в цифровизации АПК
Встреча Игоря Рудени с Анатолием Штейнбергом, председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT
Глава Верхневолжья приветствует развитие Каменской бумажной фабрики
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48Силуанов верит в создание в России сотни сильных брендов одежды и обуви
20:43Глава Россвязи оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции
20:42Чубайс считает, что в "деле Калви" наметился позитивный поворот
20:38Рогозин рассказал о взаимодействии с Китаем по станции на Луне
20:38Журфак МГУ перенес встречу выпускников из-за кори
20:38Глав десяти отделов украинской полиции отстранили от работы
20:33Депутат рассказал о работе по запрету частных камер фиксации нарушений ПДД
20:33Пострадавшим из-за ЧП на "Дружбе" предложат частичную компенсацию ущерба
20:30Путин встретился с премьером Саксонии
20:22Новак рассказал о влиянии торговых войн и санкций на мировой рынок нефти
20:19Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы
20:18Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал
20:17Рогозин рассказал о диалоге с КНР по созданию ракеты сверхтяжелого класса
20:13Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
20:13МЧС предупредило о сильной жаре в Москве на выходных
20:07Голунов проведет ночь в изоляторе, сообщил адвокат
20:04Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
19:59В Раде подсчитали сумму невыплаченных пенсий жителям Донбасса
19:57Посольство России прокомментировало доклад МИД Британии о правах человека
19:48В ЦБ рассказали о жалобах на слишком быстрое закрытие финансовых пирамид
Лента новостейМолния