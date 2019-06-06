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РИА Новости

В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек

Вчера, 23:59
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ДУБАЙ, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с участием оманского рейсового автобуса в Дубае возросло до 17 человек, говорится в сообщении полиции Дубая в Twitter.
Автобус национальной транспортной компании Омана Mwasalat в четверг вечером врезался в дорожный знак при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. Он выполнял рейс из Маската с 31 пассажиром на борту.
Ранее полиция Дубая сообщала, что в результате этого ДТП погибли 15 человек, и еще пятеро получили тяжелые травмы.
Среди погибших пассажиров есть представители разных национальностей, некоторые из них возвращались в Дубай из Омана после выходных в честь праздника окончания поста Ид-аль-Фитр, сообщают эмиратские СМИ.
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