В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек

ДУБАЙ, 6 июн - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с участием оманского рейсового автобуса в Дубае возросло до 17 человек, говорится в сообщении полиции Дубая в Число погибших в результате ДТП с участием оманского рейсового автобуса в Дубае возросло до 17 человек, говорится в сообщении полиции Дубая в Twitter

Автобус национальной транспортной компании Омана Mwasalat в четверг вечером врезался в дорожный знак при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. Он выполнял рейс из Маската с 31 пассажиром на борту.

Ранее полиция Дубая сообщала, что в результате этого ДТП погибли 15 человек, и еще пятеро получили тяжелые травмы.