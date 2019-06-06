Голикова призвала страховые медорганизации отслеживать лечение пациентов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Роль страховой организации в сопровождении пациента на всех стадиях болезни очень важна, они должны рекомендовать гражданам обращаться к специалистам за квалифицированной помощью, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Говоря о роли страховых компаний, она отметила, что страховые представители должны не только информировать пациентов о возможности пройти диспансеризацию, но и отслеживать этот процесс, и в случае выявления проблем настоятельно рекомендовать гражданам дополнительное обращение к врачам.

"Правительством уже принято решение, что с 2020 года предполагается поощрение врачей, если они выявили онкобольного, но не просто выявили, диагноз должен быть подтвержден онкологической службой. Роль страховой медорганизации имеет значение с точки зрения индивидуального сопровождения пациента. Эта смычка очень важна", - заявила Голикова на сессии "Современная роль страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования" на ПМЭФ.

Также она отметила, что в настоящее время наметилась положительная тенденция к сокращению дефицитности в финансировании региональной части обязательного медстрахования, сейчас она составляет 51 миллиард рублей.