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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Голикова призвала страховые медорганизации отслеживать лечение пациентов

Вчера, 23:58
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Роль страховой организации в сопровождении пациента на всех стадиях болезни очень важна, они должны рекомендовать гражданам обращаться к специалистам за квалифицированной помощью, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Говоря о роли страховых компаний, она отметила, что страховые представители должны не только информировать пациентов о возможности пройти диспансеризацию, но и отслеживать этот процесс, и в случае выявления проблем настоятельно рекомендовать гражданам дополнительное обращение к врачам.
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"Правительством уже принято решение, что с 2020 года предполагается поощрение врачей, если они выявили онкобольного, но не просто выявили, диагноз должен быть подтвержден онкологической службой. Роль страховой медорганизации имеет значение с точки зрения индивидуального сопровождения пациента. Эта смычка очень важна", - заявила Голикова на сессии "Современная роль страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования" на ПМЭФ.
Также она отметила, что в настоящее время наметилась положительная тенденция к сокращению дефицитности в финансировании региональной части обязательного медстрахования, сейчас она составляет 51 миллиард рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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