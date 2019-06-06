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РИА Новости

В Нидерландах крупную нарколабораторию обнаружили благодаря упавшему дереву

Вчера, 23:49
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших нарколабораторий в криминальной истории Нидерландов была обнаружена на юго-западе страны благодаря поваленному дереву, сообщает портал Dutch News со ссылкой на заявление полиции.
В ночь на четверг буря повалила дерево в населенном пункте Ауд-Воссемер (провинция Зеландия). Утром местные жители, пытавшиеся расчистить дорогу, почувствовали странный запах и обнаружили неподалеку ангар, который оказался лабораторией по очистке кокаина.
При обыске лаборатории никто не был задержан, поскольку работавшие в лаборатории наркодилеры скрылись до прибытия полиции. Правоохранители заявляют об одной из крупнейших обнаруженных лабораторий в истории страны. Точный объем хранящихся здесь наркотиков и сырья пока неизвестны, поскольку работы по демонтажу объекта еще продолжаются.
Ранее в четверг Европейская обсерватория по наркотикам и токсикомании сообщила, что соседняя с Нидерландами Бельгия опережает другие страны Евросоюза по количеству кокаина, изъятого у наркоторговцев и контрабандистов: в 2017 году здесь было конфисковано 45 тонн кокаина. По этому показателю за королевством следуют Испания – 41 тонна, Франция – 17,5 тонны и Нидерланды – 14,6 тонны.
В целом по ЕС в 2017 году были изъяты 140,6 тонны кокаина, что почти в два раза превышает показатель 2016 года - 70,9 тонны.
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