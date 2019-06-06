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РИА Новости

В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо

Вчера, 23:47
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в США.
Инцидент произошел в четверг утром на заводе компании в штате Луизиана.
"С сожалением сообщаем, что пять сотрудников пострадали в результате (торнадо)", - говорится в аккаунте компании в Facebook. Ведется оценка ущерба, нанесенного заводу.
По информации СМИ, в офисе шерифа сообщили, что в завод ударила молния, однако точно не известно, обрушилось ли на здание торнадо.
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ExxonMobilСШАВ мире
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