В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в США.

Инцидент произошел в четверг утром на заводе компании в штате Луизиана.

"С сожалением сообщаем, что пять сотрудников пострадали в результате (торнадо)", - говорится в аккаунте компании в Facebook . Ведется оценка ущерба, нанесенного заводу.