Касперский рассказал о развитии инициативы по информационной открытости

Генеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский на сессии "Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что запущенная его компанией осенью 2017 года Глобальная инициатива по информационной открытости получила мощное развитие.

"Global Transparency Initiative продвигается очень и очень хорошо. Ее очень хорошо принимают многие страны, поэтому мы открыли второй "центр прозрачности", в Мадриде. Очень скоро мы объявим о создании третьего центра", — заявил он RT на полях ПМЭФ.

По словам главы компании, в скором времени новые "центры прозрачности" могут быть открыты в других странах.

Первый подобный центр открылся в 2018 году в Цюрихе. В них доверенные партнеры и правительственные организации могут проверить исходный код продуктов компании и инструменты, которые она использует.