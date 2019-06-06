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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Касперский рассказал о развитии инициативы по информационной открытости

Вчера, 23:43
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский на сессии "Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский на сессии Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил, что запущенная его компанией осенью 2017 года Глобальная инициатива по информационной открытости получила мощное развитие.
"Global Transparency Initiative продвигается очень и очень хорошо. Ее очень хорошо принимают многие страны, поэтому мы открыли второй "центр прозрачности", в Мадриде. Очень скоро мы объявим о создании третьего центра", — заявил он RT на полях ПМЭФ.
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
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По словам главы компании, в скором времени новые "центры прозрачности" могут быть открыты в других странах.
Первый подобный центр открылся в 2018 году в Цюрихе. В них доверенные партнеры и правительственные организации могут проверить исходный код продуктов компании и инструменты, которые она использует.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Евгений КасперскийРоссияТехнологии
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