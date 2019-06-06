Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил на полях ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии, говорится в пресс-релизе российского министерства.

"В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили текущее сотрудничество стран в рамках договоренностей ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания совместной межправительственной Российско-Саудовская комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченной к проведению 10 июня в Москве", - говорится в сообщении.