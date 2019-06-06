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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии

Вчера, 23:34
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил на полях ПМЭФ с министром энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом сотрудничество в рамках ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии, говорится в пресс-релизе российского министерства.
"В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили текущее сотрудничество стран в рамках договоренностей ОПЕК+, а также повестку предстоящего заседания совместной межправительственной Российско-Саудовская комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, намеченной к проведению 10 июня в Москве", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияРоссияЭкономика
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