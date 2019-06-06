Нижегородский губернатор встретился с победителем конкурса "Лидеры России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в качестве наставника провел встречу с победителем конкурса "Лидеры России", директором по развитию бизнеса ООО "Логрокон" Владимиром Туровцевым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.

Никитин пообещал поработать в качестве наставника с победителями второго конкурса управленцев "Лидеры России", финал которого состоялся в середине марта в Сочи. Глава региона также пригласил их заполнить анкету на нижегородском портале отбора высококвалифицированных управленцев "Команда правительства", где по его поручению был создан специальный раздел для победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Лидеры России".

"Я поставлю перед Владимиром Туровцевым актуальные для Нижегородской области задачи. По мере достижения успеха по этим проектам мы будем подбирать другие. Я жду от этого общения не только результатов для личностного развития наставляемого, но и для своего развития. Для меня очень важны новые взгляды и восприятие государственной службы. Это очень правильный и нужный диалог", - подчеркнул Никитин.

В ответ на это Туровцев сообщил, что будет рад применить свои знания на базе перспективного региона.

"Важно, чтобы идеи воплотились в реальные проекты. И без наставника это просто невозможно. Проекты касаются сферы экологии, вывоза ТКО и мониторинга экологической обстановки", - рассказал Туровцев.

Региональная программа по подбору высокоэффективных управленцев "Команда правительства" действует с мая 2018 года. В проекте принимают участие люди разных возрастов, большинству из них от 25 до 45 лет. Среди участников – представители всех регионов России. За год работу проекта на различные посты с помощью возможностей программы "Команда правительства" были назначены более 120 человек, в том числе несколько министров Нижегородской области.