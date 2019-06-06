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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородский губернатор встретился с победителем конкурса "Лидеры России"

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в качестве наставника провел встречу с победителем конкурса "Лидеры России", директором по развитию бизнеса ООО "Логрокон" Владимиром Туровцевым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.
Никитин пообещал поработать в качестве наставника с победителями второго конкурса управленцев "Лидеры России", финал которого состоялся в середине марта в Сочи. Глава региона также пригласил их заполнить анкету на нижегородском портале отбора высококвалифицированных управленцев "Команда правительства", где по его поручению был создан специальный раздел для победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса "Лидеры России".
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"Я поставлю перед Владимиром Туровцевым актуальные для Нижегородской области задачи. По мере достижения успеха по этим проектам мы будем подбирать другие. Я жду от этого общения не только результатов для личностного развития наставляемого, но и для своего развития. Для меня очень важны новые взгляды и восприятие государственной службы. Это очень правильный и нужный диалог", - подчеркнул Никитин.
В ответ на это Туровцев сообщил, что будет рад применить свои знания на базе перспективного региона.
"Важно, чтобы идеи воплотились в реальные проекты. И без наставника это просто невозможно. Проекты касаются сферы экологии, вывоза ТКО и мониторинга экологической обстановки", - рассказал Туровцев.
Региональная программа по подбору высокоэффективных управленцев "Команда правительства" действует с мая 2018 года. В проекте принимают участие люди разных возрастов, большинству из них от 25 до 45 лет. Среди участников – представители всех регионов России. За год работу проекта на различные посты с помощью возможностей программы "Команда правительства" были назначены более 120 человек, в том числе несколько министров Нижегородской области.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Нижегородская областьПМЭФ-2019"Лидеры России"Нижегородская областьОбщество
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