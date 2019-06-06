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РИА Новости

В Берлине открыли выставку "210 лет Консульской службе МИД России"

Вчера, 23:06
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваВ Берлине торжественно открыли выставку "210 лет Консульской службе МИД России"
В Берлине торжественно открыли выставку 210 лет Консульской службе МИД России
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
В Берлине торжественно открыли выставку "210 лет Консульской службе МИД России"
БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Выставка архивных документов и материалов "210 лет Консульской службе МИД России" была торжественно открыта в четверг в Российском доме науки и культуры в Берлине.
В церемонии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, заведующий консульским отделом посольства Константин Нефедов, главы генконсульств РФ на территории ФРГ, представители германского ФРГ, депутаты бундестага, журналисты.
В 2019 году отмечается 210 лет со дня создания императором Александром Первым экспедиции консульских дел российского МИД. Посольство России в Германии посвятило этому событию выставку архивных документов и материалов о становлении и развитии консульской службы, а также о создании российских консульских учреждений в Германии. Экспозиция, включающая около 70 российских и германских документов из фондов архива внешней политики МИД России, дополнена вербальными нотами, статьями из газет и даже соглашениями, например, российско-германской консульской конвенцией 1874 года из политического архива МИД ФРГ.
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Большинство представленных на выставке документов впервые демонстрируются широкой публике.
"Консульская работа была и остается сложной задачей. Как правило, там невозможно приобрести известность или славу. Тем не менее, она требует большой компетентности. Сотрудники консульства должны быть осведомлены о внутренних и иностранных законах, развивать навыки общения, устанавливать контакты с представителями различных социальных и культурных традиций и решительно противостоять нарушениям прав граждан. Их профессионализм и своевременность действий определяют не только благополучие, но и жизненные истории наших соотечественников", - заявил на церемонии открытия выставки заведующий консульским отделом посольства РФ в ФРГ Константин Нефедов.
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