В Берлине открыли выставку "210 лет Консульской службе МИД России"

БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Выставка архивных документов и материалов "210 лет Консульской службе МИД России" была торжественно открыта в четверг в Российском доме науки и культуры в Берлине.

В церемонии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, заведующий консульским отделом посольства Константин Нефедов, главы генконсульств РФ на территории ФРГ, представители германского ФРГ, депутаты бундестага, журналисты.

В 2019 году отмечается 210 лет со дня создания императором Александром Первым экспедиции консульских дел российского МИД. Посольство России в Германии посвятило этому событию выставку архивных документов и материалов о становлении и развитии консульской службы, а также о создании российских консульских учреждений в Германии. Экспозиция, включающая около 70 российских и германских документов из фондов архива внешней политики МИД России, дополнена вербальными нотами, статьями из газет и даже соглашениями, например, российско-германской консульской конвенцией 1874 года из политического архива МИД ФРГ.

Большинство представленных на выставке документов впервые демонстрируются широкой публике.