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РИА Новости

В ЛНР рассказали, каким может быть первый шаг к мирному урегулированию

Вчера, 22:54
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© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Снятие блокады на территории Донбасса может стать первым шагом к мирному урегулированию ситуации в регионе, считает военный эксперт, подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.
"Снятия блокады на территории Донбасса может стать первым шагом на пути мирного урегулирования", - написал Марочко в Twitter.
По его словам, "военный" вопрос на данный момент стоит очень остро и требует "колоссальных усилий" для его урегулирования. Экономика более нейтральная, и позволит приносить прибыль обеим сторонам конфликта, что в какой-то степени снимет напряжение. "Если договорятся о снятии блокады, значит и о мире договорятся", - считает Марочко.
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3 июня, 16:13
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