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РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область подписала на ПМЭФ ряд соглашений

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Логотип банка "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Рязанская область в ходе первого дня Петербургского международного экономического форума подписала ряд соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов, сообщает в четверг правительство региона.
В первый день работы форума делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым подписала девять соглашений о сотрудничестве. Подпись под рядом документов поставил глава региона. В частности, Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве Рязанской области с банком ВТБ.
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Как отмечает облправительство, документ предусматривает взаимодействие правительства региона и банка в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории области. В частности, стороны намерены укреплять сотрудничество в развитии системы кредитования физических и юридических лиц, поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, среди направлений сотрудничества – работа по внедрению современных финансовых технологий и развитию банковской инфраструктуры.
"Для нас очень важны партнерские отношения с банком ВТБ. С подписанием соглашения мы продолжим активную совместную работу, которая будет распространяться на многие сферы деятельности и отрасли. В первую очередь мы рассчитываем на помощь ВТБ в финансировании инновационных проектов. Мы пользуемся услугами банка достаточно широко, и продолжение сотрудничества будет иметь смысл в условиях роста экономики, который мы сейчас наблюдаем, в том числе и в Рязанской области. Мы подготовили пул инвесторов, они очень рассчитывают на участие банка в финансировании своих проектов", - сказал Любимов.
В присутствии первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба и Николая Любимова было заключено соглашение между ООО "Скопинский фармацевтический завод" и ООО "Новартис Фарма". Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон по глубокой локализации шести уникальных, инновационных онкологических препаратов. Объем инвестиций составит порядка 3 миллиардов рублей.
"Это важнейший проект по производству препаратов против онкологии, которые не производятся сейчас в России и закупаются за границей. У нас в Скопине будут делать медикаменты для всей страны", – сказал Любимов.
Как отметил Сергей Цыб, Рязанская область является надежным и важным партнером.
"Это один из ключевых регионов, который развивает медицинские технологии, особенно в области фармацевтики. Очень важно, что губернатор поддерживает такого рода инициативы компании, в регионе работает очень профессиональная команда. Проект, который будет реализован в области онкологии, – это серьезный вклад, в том числе в реализацию национального проекта, федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Цыб.
В первый день форума Николай Любимов подписал ряд документов о сотрудничестве в других сферах и отраслях. В частности, было заключено дополнительное Соглашение между правительством Рязанской области и "ОКА МОЛОКО". Оно предусматривает создание еще двух животноводческих комплексов, строительство комплекса по приему, очистке и сушке зерна, комбикормового завода, предприятия по переработке молока, а также возведение жилых домов для сотрудников. Объем инвестиций увеличивается на 27,3 миллиарда рублей и составит 41,6 миллиарда рублей.
Другое соглашение - между правительством и ООО "Чароен Покпанд Фудс" - предполагает продолжение сотрудничества при строительстве еще трех свиноводческих комплексов на 6 тысяч животных и создание производства по глубокой переработке свинины. Объем инвестиций – 12 миллиардов рублей. Планируется, что с реализацией проекта будет создано 600 рабочих мест.
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Соглашение с ООО "Агропромкомплектация" предусматривает взаимодействие в реализации проектов по строительству элеватора, свиноводческих комплексов и комбикормового завода с общим объемом инвестиций 5,2 миллиарда рублей. Проект даст 500 рабочих мест.
Правительством Рязанской области также заключены соглашения с МГИМО и ООО "Т2 Мобайл". Ряд документов, подписанных на форуме, предполагают сотрудничество Корпорации развития Рязанской области в реализации проекта по модернизации Скопинского мясоперерабатывающего комбината, а также создании и развитии индустриального парка на территории Рязанской области в Скопинском районе.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Рязанская областьПМЭФ-2019Рязанская областьЭкономика
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