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РИА Новости

Мексика заблокировала счета, связанные с караванами мигрантов

Вчера, 22:30
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© РИА Новости / Хесус Альварадо / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
© РИА Новости / Хесус Альварадо
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Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США. Архивное фото
МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Финансовая разведка Мексики заблокировала счета ряда лиц, предположительно связанных с организацией нелегального трафика мигрантов и так называемых караванов, сообщает в четверг минфин латиноамериканской страны.
"Была выявлена группа людей, которые в период прохождения караванов мигрантов проводили из штатов Чьяпас и Керетаро необычные операции в разные страны, включая те, которые рассматриваются как страны с риском Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - говорится в коммюнике ведомства.
В частности, на основании маршрута одного из караванов, отправившегося с южной границы Мексики в сторону США, были выявлены проводки из Керетаро в шесть пограничных городов, а именно Тихуану, Ногалес, Сьюдад-Хуарес, Сьюдад-Акунью, Пьедрас-Неграс и Рейносу. В схеме оплаты проводки мигрантов были задействованы также платежи из стран на других континентах, таких как Камерун и Великобритания.
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Всего в список блокировок попали счета 26 человек, в отношении которых будут поданы соответствующие заявления в генпрокуратуру страны.
Между тем, как сообщает портал Siglo de Torreon, в среду вечером в городе Гомес-Паласио штата Дуранго федеральная полиция задержала группу сразу из 176 центральноамериканских мигрантов, включая 50 детей. Они ехали на нескольких автобусах в сторону границы с США.
Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.
Также Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США.
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