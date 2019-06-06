В ЛНР назвали слова Парубия о запрете ответного огня в Донбассе абсурдными

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко считает абсурдным заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия, назвавшего запрет на открытие ответного огня в Донбассе неприемлемым для Украины.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Парубий заявил в четверг, что запрет открывать ответный огонь в Донбассе является путем к капитуляции и неприемлем для Украины.

"Заявление Андрея Парубия по итогам вчерашнего заседания в Минске просто абсурдно. Он считает, что Украина капитулирует, запрещая ответный огонь в Донбассе. Хотелось бы напомнить, что согласно договоренностям, подписанным в Минске, нет вообще понятия "ответный огонь", - заявил Марочко РИА Новости.

Он добавил, что согласно минским соглашениям, прекращение применения оружия считается общим. "Также Парубий не учитывает тот факт, что Народная милиция отвела вооружение и технику на установленные дистанции в соответствии с Минском (минскими соглашениями - ред.), и огонь, в отличие от Украины, не открывает", - уточнил эксперт.