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РИА Новости

В ЛНР назвали слова Парубия о запрете ответного огня в Донбассе абсурдными

Вчера, 22:22
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко считает абсурдным заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия, назвавшего запрет на открытие ответного огня в Донбассе неприемлемым для Украины.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Парубий заявил в четверг, что запрет открывать ответный огонь в Донбассе является путем к капитуляции и неприемлем для Украины.
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"Заявление Андрея Парубия по итогам вчерашнего заседания в Минске просто абсурдно. Он считает, что Украина капитулирует, запрещая ответный огонь в Донбассе. Хотелось бы напомнить, что согласно договоренностям, подписанным в Минске, нет вообще понятия "ответный огонь", - заявил Марочко РИА Новости.
Он добавил, что согласно минским соглашениям, прекращение применения оружия считается общим. "Также Парубий не учитывает тот факт, что Народная милиция отвела вооружение и технику на установленные дистанции в соответствии с Минском (минскими соглашениями - ред.), и огонь, в отличие от Украины, не открывает", - уточнил эксперт.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики ранее настаивали на принятии дополнительных мер контроля перемирия. Среди них запрет на ведение огня, в том числе ответного, публикация приказов о прекращении огня и привлечение к ответственности за их нарушение.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАндрей ПарубийУкраинаВ мире
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